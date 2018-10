Liefdesbrug verlost van slotjes

Dat is niet te danken aan de gemeente, maar aan toeristenbedrijf Tours & Tickets. Wie nu een slotje vastklikt aan de brug heeft daar maar kort plezier van. Het bedrijf stuurt elke werkdag een paar medewerkers van schoonmaakbedrijf B2 Cleaning met een gereedschapskist naar de brug om alle slotjes weg te halen. Ze komen op een bakfiets aanrijden en kijken rond waar er slotjes rond en aan de brug zijn opgehangen. Niet alleen de brug, maar ook de omgeving wordt ontdaan van de slotjes. Zo zitten er deze ochtend een paar vast aan een bankje en ook aan een van de lantaarnpalen hangen enkele slotjes.

Behalve slotjes worden door het schoonmaakbedrijf ook allerlei uitwerpselen en braaksel van toeristen opgeruimd.

Van 30 naar 3 per dag

Een half jaar oud is de schoonmaakactie van Tours & Tickets nu. In die tijd is het aantal slotjes, dat aan de brug wordt vastgemaakt, sterk verminderd. Het waren er in het begin zo’n dertig per dag. Dat zorgde ervoor dat de kabels van de brug na een paar weken volledig waren behangen met trossen toeristenslotjes. Nu zijn het er nog maar drie per dag. „De oogst aan slotjes gaat elke maand naar de ijzerboer en de opbrengst wordt overgemaakt aan een goed doel”, zegt Sergio Segers van Tours & Tickets. Hij zegt dat Tours & Tickets in elk geval tot april volgend jaar de slotjes dagelijks zal weghalen. „We doen het om de buurt netjes te houden.”

Zo zagen de kabels van de brug er een jaar geleden nog uit.

„Er is een grote slag gewonnen in de afgelopen maanden”, zegt buurtbewoner Ewout van der Hoog. „Maar er is wel spraken van een uitwaaiereffect.” Van der Hoog is een wandelende encyclopedie als het om de liefdesslotjes gaat. De bruggen in de buurt van het Centraal Station zijn een alternatief geworden voor de slotjes, net als een brug bij het Leidsebosje.