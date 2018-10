Doeken fotofestival Schiedam op straat gestolen

„Het was bizar wakker worden”, vertelt festivaldirecteur Marcel Kollen. „Medewerkers van de handhaving belden mij dat er vier doeken die in de openbare ruimte hingen zijn verdwenen. Dat is een derde van onze hele tentoonstelling.” Het gaat om vier van de twaalf doeken die op containers in de binnenstad van Schiedam hingen.

Kollen kan er niet bij wat iemand moet met de speciale doeken die op canvas zijn gedrukt. „Ze zijn 2.80 bij 2.25 meter. Dan moet je wel een heel groot huis hebben om die kwijt te kunnen. Daarnaast heeft het niet echt verkoopwaarde. Het zijn wel hele mooie prints die speciaal zijn gemaakt om buiten te kunnen hangen. Ze zijn ook heel netjes verwijderd, het is geen vandalisme geweest”, aldus Kollen, die aangifte bij de politie gaat doen.

Of het festival de verdwenen doeken weer bij laat drukken is onzeker.

„We zijn maar een hele kleine organisatie en ons budget is nu sluitend. Als we opnieuw de doeken laten drukken zijn we toch enkele honderden euro’s per stuk extra kwijt.”

Het fotofestival duurt in totaal tien dagen. „Het is een grote teleurstelling. De doeken hingen bij het station en bij de Schie. Een van hen hing net buiten het zicht van de bewakingscamera’s. Dat hebben ze bewust zo gedaan. Dat kan niet anders.”