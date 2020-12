’Dit worden vijf zware weken, ook geestelijk’

Amsterdam - De nieuwe, harde lockdown wordt voor veel Nederlanders een zware dobber, voorzien deskundigen. De angst voor het virus is beduidend minder dan in maart, toen Nederland in intelligente lockdown ging. Ook is er coronavermoeidheid. Toch moeten we binnenblijven en ons met z’n allen aan de strenge maatregelen houden. Dat is niet zonder risico, klinkt het.