Langste zeebrug ter wereld geopend

De brug heeft volgens de regering ongeveer 120 miljard yuan (circa 15 miljard euro) gekost. De verbinding kan reizigers uren tijdwinst opleveren. Toch is het project niet onomstreden, omdat de bouw van de brug gepaard ging met dodelijke ongevallen, kostenoverschrijdingen en vertragingen.

Xi zei volgens de krant South China Morning Post dat de megabrug bestand is tegen natuurgeweld, zoals de orkaan Mangkhut, die recent over het gebied raasde. De bouwwerkzaamheden begonnen volgens de krant in 2009. De brug had eigenlijk al in 2016 geopend moeten worden voor het verkeer.

De autoriteiten zeggen dat 400.000 ton staal is gebruikt bij de bouw. Daarmee hadden ook zo’n 55 Eiffeltorens gebouwd kunnen worden. Er zullen op termijn naar schatting zo’n 29.000 voertuigen per dag gebruik gaan maken van de verbinding.