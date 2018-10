Tankers lozen kankerverwekkend gas over Waal en Rijn

Dat meldt De Gelderlander. Harde cijfers zijn er volgens de krant niet, maar het ontgassen gebeurt vermoedelijk meerdere keren per dag en honderden keren per jaar. De zeer giftige benzeendamp wordt vervolgens op de Waal de lucht ingeblazen, langs bewoonde gebieden.

Schippers steken vanuit Duitsland de grens over om hun giftige gassen te lozen. In ons buurland wordt namelijk streng gecontroleerd op varend ontgassen, maar in de provincie Gelderland niet. Dat terwijl er vorig jaar wel een verbod werd ingesteld.

Ernstige ziekten en miskramen

Deskundigen maken zich volgens de regionale krant grote zorgen om de volksgezondheid. Benzeen is kankerverwekkend en geeft kans op genetische schade en miskramen.