Waterdieren zichtbaar door schoon water in Venetië

Voor de Venetianen is daardoor nu goed zien welke dieren er in en om het water leven: krabben, kwallen, vissen en schelpdieren. „De flora en fauna in de lagune is tijdens de lockdown niet veranderd. Maar wat wel is veranderd, is dat we ze nu kunnen zien”, zegt bioloog Andrea Mangoni. Hij maakte een filmpje van een lichtgekleurde kwal, die kalmpjes door een kanaal in Venetië zwemt.

Een dolfijn laat zich zien in de Bosporus. Ⓒ AFP

Ook in de Turkse stad Istanbul profiteren waterdieren van de verplichte rust op en langs het water. Zo vertonen de dolfijnen die normaal al voorkomen in de Bosporus, zich nu dicht bij de kust. Daar stonden anders honderden vissers.