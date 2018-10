Duizenden biggen dood bij stalbrand: ’Dit hakt er enorm in’

De brand brak dinsdagochtend uit in een van de stallen van het opfokbedrijf. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur ook de twee andere stallen bereikte. Aan het eind van de ochtend was de brand onder controle.

De brandweer rukte onder andere uit met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers. Het nablussen duurt nog uren. De buurt moet daarom nog rekening houden met rook- en stankoverlast. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Ontploffing

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), die sprak met de eigenaren van het familiebedrijf, zegt dat de brand volgde op een ontploffing. Volgens een woordvoerder gaat het om een relatief nieuw en goedlopend bedrijf met moderne technische voorzieningen. De brand noemde ze een verschrikkelijke ramp.

De Dierenbescherming, die al jaren ijvert voor maatregelen ter bestrijding van stalbranden, stelt dat deze en andere branden het gevolg zijn van een kostprijs gedreven vee-industrie. In 2014 en dit voorjaar zijn in samenspraak met LTO, Brandweer Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid twee actieplannen opgesteld ter beteugeling van stalbranden.

Voorschriften

Zo zijn er aanvullende bouwvoorschriften van kracht geworden. Die moeten onder meer helpen om de kans op kortsluiting - een van de meest voorkomende oorzaken van stalbranden - te voorkomen.

De Dierenbescherming zou ook graag zien dat bliksemafleiders verplicht zouden worden gesteld. Blikseminslag is een tweede hoofdoorzaak van stalbranden, waarvan er vorig jaar 47 werden geregistreerd. ,,Maar zo'n installatie kost 10.000 tot 15.000 euro en wij horen van veehouders dat ze geen korting op hun premie krijgen'', zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming. ,,We praten graag mee, maar we hebben het niet voor het zeggen.''

Volgens hem zijn er behalve financiële ook praktische problemen. Zo blijken sprinklerinstallaties in de stoffige stallen niet altijd goed te werken.