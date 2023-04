Buitenlanders in Soedan doelwit van aanvallen door strijders

Zij dringen huizen binnen van mensen die voor de Verenigde Naties werken en andere internationale organisaties, stellen de VN. In het Afrikaanse land brak enkele dagen geleden een conflict uit tussen legereenheden en de paramilitaire organisatie RSF, waarbij inmiddels ruim 180 mensen zijn omgekomen en minstens 1800 anderen gewond zijn geraakt.

„In Khartoem betreedt gewapend geüniformeerd personeel, naar verluidt van RSF, de woningen van expats, scheidt mannen en vrouwen en haalt ze eruit”, aldus de VN. Er werd ook een verkrachting gemeld.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde al dat een Amerikaans diplomatiek konvooi in Soedan was beschoten. En volgens de Europese Unie is de EU-ambassadeur in zijn huis in Khartoem aangevallen.