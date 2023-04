Schoten gehoord in Soedan, ondanks ingaan staakt-het-vuren

Tijdens live-uitzendingen van Arabische televisiezenders waren schoten te horen op de achtergrond, maar het is onduidelijk van welke partij. Volgens getuigen waren er ook schoten van tanks afkomstig. Ook zou er een luchtaanval zijn uitgevoerd in Omdurman, dat tegenover de hoofdstad Khartoem ligt aan de andere kant van de Nijl.

Dinsdagmiddag zeiden de rivaliserende bevelhebbers in Soedan dat hun troepen een bestand van 24 uur in acht zouden nemen vanaf 18.00 uur. Het was onduidelijk of de partijen zich er daadwerkelijk aan zouden houden.

Strijders in Khartoem zouden het deze week gemunt hebben op diplomaten en medewerkers van internationale humanitaire organisaties. De bewapende mannen maken zich schuldig aan seksueel geweld tegen vrouwen en stelen eigendommen van mensen, waaronder auto’s.

Zij dringen huizen binnen van mensen die voor de Verenigde Naties werken en andere internationale organisaties, stellen de VN. In het Afrikaanse land brak een conflict uit tussen legereenheden en de paramilitaire organisatie RSF, waarbij inmiddels ruim 180 mensen zijn omgekomen en minstens 1800 anderen gewond zijn geraakt.

„In Khartoem betreedt gewapend geüniformeerd personeel, naar verluidt van RSF, de woningen van expats, scheidt mannen en vrouwen en haalt ze eruit”, aldus de VN. Er werd ook een verkrachting gemeld.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde al dat een Amerikaans diplomatiek konvooi in Soedan was beschoten. En volgens de Europese Unie is de EU-ambassadeur in zijn huis in Khartoem aangevallen.