Verdachte zaak-Insiya: Ik had geen rol

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De destijds tweejarige Insiya werd eind september 2016 met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Haar vader, die in scheiding lag met haar moeder, zou achter de ontvoering hebben gezeten. Het meisje verblijft bij hem in India. De kidnap werd grondig voorbereid, blijkt uit het dossier, onder de naam Operatie Barney.

De vader van Lizzy S. geldt als een van de hoofdverdachten. De vrouw wil niets over zijn rol zeggen. Zij verklaarde dinsdag dat zij Insiya in de woning van haar vader heeft gezien, op de dag van de ontvoering. ,,Heel kort. Ze was in de tuin met haar vader. Toen werd mij ook wel het een en ander duidelijk. Ik was me er toen van bewust dat hij het kind had meegenomen. Maar niet van de manier waarop, of met wie. Ik dacht: wat een toestand, ik wil hier niks mee te maken hebben.''

S. wees met nadruk van de hand dat zij in de voorbereiding van de ontvoering als analist zou zijn opgetreden, zoals een medeverdachte heeft verklaard. Zij was ook niet verantwoordelijk voor het gereedmaken van het safehouse, zegt zij. De enige activiteit die zij heeft ontplooid, aldus de vrouw, is het opzetten van een Whatsappgroep, waarmee de groep verdachten kon communiceren.