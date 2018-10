Belgische jihadronselaar verliest nationaliteit

De Belgische justitie begon in 2016 de procedure om de oprichter van de inmiddels ontmantelde organisatie zijn nationaliteit af te nemen omdat hij een gevaar zou vormen voor de openbare veiligheid. Hij zou zijn verplichtingen als Belgische burger ernstig hebben verzaakt.

De 36-jarige Belkacem houdt alleen nog de Marokkaanse nationaliteit. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor het leiden van een terroristische organisatie die onder meer jongeren ronselde voor de oorlog in Syrië. Hij werd ook in andere zaken veroordeeld en zou nog tot 2027 moeten zitten.

Cel

De man trouwde vorig jaar in de gevangenis van Hasselt om te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Marokko. Hij huwde een Belgische vrouw van Marokkaanse origine.

Belkacems advocaat gaat met haar cliënt kijken of het vonnis wordt aangevochten. „Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg”, zegt Liliane Verjauw tegen Belgische media. In ieder geval gaat zij er alles aan doen om uitwijzing te vermijden. Volgens de raadsvrouw wil Belkacem bij zijn gezin zijn, werken en een gewoon leven leiden.

