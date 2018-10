Onacceptabel, roept de burgemeester van Breda over geweld na een voetbalwedstrijd, onacceptabel roept de premier van Italië als de EU hem de duimschroeven aandraait. Macron gebruikt dit woord ook te hooi en te gras. Bij alles wat er mis gaat roepen onze beleidsmakers dat het onacceptabel is. Grapperhaus, Ollongren, wie niet eigenlijk. Wat zei onze premier gisteren over het misbruik van bijstand en eergisteren over de moord op een journalist in Turkije; onacceptabel. Dat woord is inmiddels bij politici ingeburgerd en is niet meer dan een lege frase. Een brevet van onvermogen.

Bert Osendarp, Herten