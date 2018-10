Collectie Boijmans tijdelijk elders te zien

Het gaat om Belasting & Douane Museum, Chabot Museum, de Kunsthal, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam en het Wereldmuseum. De samenwerking is een initiatief van de stichting Droom en Daad, die erop gericht is kunst en cultuur te bevorderen in Rotterdam. Achter de stichting zit de welgestelde ondernemersfamilie Van der Vorm, oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes is directeur.

De 450 kunstwerken van Boijmans Van Beuningen worden ondergebracht in tien tentoonstellingen. De eerste is ’Picasso op Papier’ in de Kunsthal in februari.

In juli maakte Boijmans Van Beuningen bekend dat het tijdens de renovatie en vernieuwing een dependance opent in winkelcentrum Zuidplein. De tentoonstellingsruimte moet komen op de derde en vierde verdieping van het voormalige V&D-pand. Of dit plan doorgaat nu de collega-musea een deel van de collectie gaan exposeren, is niet duidelijk. Volgende week donderdag houdt het museum een persconferentie waarin de toekomstplannen worden toegelicht.

Het museum gaat drie tot vier jaar dicht wegens de renovatie. De kosten worden geschat op 110 tot 150 miljoen euro.