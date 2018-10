’Niet sporten ongezonder dan roken en diabetes’

Nederlanders overschatten hun sportiviteit bovendien, zo blijkt uit de leefstijlmonitor Ⓒ Hollandse Hoogte

GEORGIA - Sporten en bewegen zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl, dat is niets nieuws onder de zon. Amerikaanse onderzoekers hebben door middel van een langlopende studie recentelijk vastgesteld dat niet bewegen zelfs slechter is voor de gezondheid dan roken en het hebben van diabetes of hartziekten.