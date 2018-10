Brief 1: ’Dat de kerk leegloopt is niet vreemd’

Al decennia lang tot in een ver verleden zijn jonge mensen puur geïndoctrineerd door de kerken. Zij móesten geloven wat hen werd voorgehouden. Deden of wilden zij dat niet, dan volgden sancties of dreigementen met vagevuur, hel en verdoemenis en verwijdering uit de groep.

De mensen moesten dom gehouden worden. Dit in het oog houdende is het niet vreemd dat men - eenmaal ’tot de jaren van verstand’ gekomen en er dieper over na te hebben gedacht - er niet meer aan wilde deelnemen.

De existentie van een God is verworden tot een niets. Tevens zijn er vele gewapende conflicten die puur gaan over verschillen van interpretatie van de religies onderling terwijl zij over vrede en mensenliefde prediken. Dat is toch niet meer verder uit te leggen. Vandaar die uitloop en het afstand nemen.

Hans J. Sitters, Purmerend

