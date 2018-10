Brief 2: ’Religie heeft ook grote verdiensten’

Als we door de geschiedenis heen gaan, stellen we eerst vast dat er fouten zijn gemaakt door mensen die de religie voorstonden. Oprechte excuses voor de fouten. Dit bekend hebbende wil ik de grote verdiensten die religie ons brengt en gebracht heeft onder de aandacht brengen. Vooral in geestelijke zin, waarbij we dienen stil te staan bij hoe alles werkt; met name in de natuur.

Als eenieder de religie zou naleven - in de zin van de tien geboden - hadden we een veel betere wereld en zou dat ons naar het eeuwige leven leiden.

Religie heeft ons ook gebracht dat we kunnen lezen en schrijven, om over het culturele erfgoed nog maar te zwijgen, het alom bekende monnikenwerk.

Een groot gebrek en tekort zal de mensheid ervaren wanneer onze religie teloor gaat.

Frits Gremmen

