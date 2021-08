Dode man in Zutphens ziekenhuis komt uit China

De jas die de man droeg. Ⓒ Politie

ZUTPHEN - De identiteit van de man die onlangs overleed in een ziekenhuis in Zutphen en van wie de politie twee weken lang niet wist wie hij was, is bekend. Het gaat om een 54-jarige man uit China. Hij was illegaal in Nederland.