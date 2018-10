Koningspaar hoort Nederlandse zorg over Brexit

Vlak voordat het staatsbezoek aan Groot Brittannië van start zou gaan spraken koning en koningin dinsdagochtend met enkele Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Mensen uit onder meer de culturele en academische sector vertelden het koninklijk paar over hoe het is om hier te werken. Een aantal Nederlanders toonde zich bezorgd over kabinetsplannen om de dubbele nationaliteit in te perken. Zeker nu de Brexit aanstaande is vragen Nederlandse expats zich af of ze in de toekomst rechten verliezen die ze nu nog als EU-burgers genieten in het Verenigd Koninkrijk.

Het gesprek had plaats op de Nederlandse residentie. Daar treffen koning en koningin ook kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla.

Even na 13.00 uur Nederlandse tijd begint het staatsbezoek officieel, met een begroeting door koningin Elizabeth II en een rijtoer in een koets. Dinsdagavond wacht het staatsbanket, waar ook prinses Mabel aanschuift. William en Kate maken eveneens hun opwachting bij het plechtige diner in de balzaal van Buckingham Palace.