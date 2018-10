Militair Mark Ruben kwam om bij zwembadtraining

Ruben was een ervaren militair die diende bij het 44e pantserinfanteriebataljon. Hij wilde dit legeronderdeel verruilen voor de elitetroepen van het Korps Commandotroepen (KCT).

Onderdeel van de commando-opleiding is een training waarbij de leerlingen in het water in een stressopwekkende situatie worden gebracht. De test vond diep in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Maar Ruben raakte onwel.

Het onderzoek met de meeste prioriteit, is volgens de in militaire zaken gespecialiseerde advocaat Michael Ruperti, dat van de Koninklijke Marechaussee. De militaire politie stelt vast of er sprake van een onnatuurlijke dood was. En zo ja, wie daarvoor verantwoordelijk was en of er sprake is van strafbaar gedrag.

,,Met name nabestaanden, maar ook de collega’s ter plaatse willen duidelijkheid over wat er nu precies is gebeurd”, zegt Ruperti over het belang van het KMar-onderzoek. ,,Een oordeel over mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen moet alleen niet te lang duren.”

Daarnaast doet de net opgerichte Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) onderzoek. Volgens een woordvoerder van deze dienst is er sprake van een verkennend onderzoek. Er hebben gesprekken plaats gehad waarmee de IVD een eerste beeld wil krijgen van wat er zich donderdagnacht heeft afgespeeld. Op basis van het beeld dat deze interviews opleveren, bepaalt de inspectie of er een volledig onderzoek nodig is. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) laat weten vooralsnog geen onderzoek te doen.

De OVV deed dat wel na het schietincident van het KCT op de levensgevaarlijke baan van Ossendrecht. Dat kostte commando Sander Klap het leven. Het OVV-rapport in deze zaak was spijkerhard en droeg bij aan het aftreden van minister Hennis (Defensie) en de vorige Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp (OVV)