MC IJsselmeerziekenhuizen vragen uitstel van betaling

Dinsdag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. „Een faillissement is mogelijk onafwendbaar.” De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, zo wordt beloofd: „Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.”

„Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte”, verklaart de woordvoerder. „In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.”

Geen zorgen voor patiënt

Patiënten die in de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen liggen hoeven zich geen zorgen te maken over de continuïteit van de zorg, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie.

„Bewindvoerders zullen alles uit de kast trekken om de ziekenhuizen open te houden. Daarbij hebben ziekenhuizen altijd noodscenario’s om te waarborgen dat patiënten niet van zorg verstoken blijven als er iets misgaat. Hier zag je allang dat het mis zou gaan”, aldus de woordvoerder.

Patiënt mogelijk niet naar ziekenhuis van zijn keuze

Zo worden er van tevoren afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen om patiënten over te dragen. „Leuk is anders, maar patiënten vallen niet buiten de boot”, aldus de zegsman. Een nadeel voor patiënten is mogelijk wel dat ze niet naar het ziekenhuis van hun keuze kunnen.