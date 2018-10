’Het gaat om olie en geld’

Hij deelt zijn ergernis met buitenlanddeskundige Rob de Wijk omtrent de gruwelmoord op journalist Khashoggi door een moordcommando in het consulaat van Saoedi-Arabië. Hij geeft in een tweet kritiek op de geveinsde verontwaardiging van politieke leiders vanuit de Westerse wereld. Ze uiten loze woorden, blazen hoog van de toren, zonder werkelijke daadkracht, want sancties blijven achterwege.

Over een paar weken is de actualiteit er vanaf. Dan spreekt niemand er meer over. Geld, macht en olie spelen een grotere rol. Ik heb alle respect voor de openheid van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven in deze.

Wilma Beskers, Borculo