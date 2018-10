’Softe aanpak ontwricht samenleving’

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk was zondag te gast in Buitenhof en daarin maakte hij zich zorgen over de alsmaar toenemende georganiseerde criminaliteit in zijn provincie.

Maar zoals iedereen weet, een belangrijke reden daarvoor is dat in ons land de strafmaat totaal zoek is. Criminelen hebben hier weinig te vrezen, de kans dat ze gepakt worden is laag en wanneer ze gepakt worden krijgen ze een te verwaarlozen straf.

Dit fenomeen doet zich ook al jaren in onze financiële sector voor, overtredingen worden met een fluwelen handschoen aangepakt. Bankdirecteuren die miljoenen/miljarden crimineel geld verduisteren of wegsluizen of bestuurders zoals van het UWV die bewust zeer kwalijke fouten begaan, allen worden daarvoor nauwelijks op persoonlijke titel ter verantwoording geroepen.

Tegelijkertijd, burgers die een paar kilometer te hard rijden of burgers die per ongeluk iets verkeerd op hun aanvraagformulier vermelden worden wél direct ter verantwoording geroepen.

Kortom, hoe krom kan het er hier aan toegaan... Grote criminelen laten we gewoonweg lopen en de kleintjes worden aangepakt.

Mario Verhees, Asten