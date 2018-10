Meneer Krakaka deelt geheim: heb de schoten nooit gehoord

Hij werd in 2015 geïnterviewd door de Amsterdamse stadszender over een schietpartij die plaatsvond voor de deur van een uitgaanslocatie waar Boston uit zijn dak ging. Zijn quote ’ik hoorde krakakaa. Alleen dat. Krrrrrrrakakáá”, werd nadien één grote hit.

Mensen in de Albert Heijn wilden na zijn uitspraken met hem op de foto. Er werden krakakaa-memes en remixen gemaakt. Ook bekende rappers Mocromaniac en Fresku speelden op het interview in. Zij namen een videoclip op in Stefano zijn straat.

’ Prachtig op camera ’

Nu deelt Boston in een interview met Nrc.next zijn geheim. Hij heeft de schietpartij nooit gehoord. „Vrienden zeiden tegen me: daar gaat het niet om Stefano. Je was prachtig op camera”, vertelt hij tegen de krant.