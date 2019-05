Rallyvaren geeft botenliefhebber Daan (16) een kick

’Als peuter zat ik al het liefst naast mijn vader als hij de boot bestuurde en toen ik een jaar of zeven was, stuurde ik zelf. Ik was tien jaar toen ik samen met mijn broer in ons eerste eigen bootje ging varen. Fantastisch! Op die leeftijd mag je op de weg geen eigen voertuig besturen.

Mijn ouders hebben zo’n vijf jaar geleden hun boot verkocht, mijn broer en ik zijn blijven varen. Intussen hebben we allebei een eigen exemplaar, want we hadden steeds ruzie over wie ermee weg mocht, zeker als het lekker weer was.

Ik heb hard gespaard voor deze Suzumar. Ze was amper gebruikt en de prijs-kwaliteitverhouding was goed. Ik heb wel pech met de motor gehad. De eerste is gestolen, de tweede bleek veel te veel te zuipen en ik ben eens opgelicht omdat de motor veel ouder bleek en minder pk’s had dan was gezegd. Deze motor is dik een jaar oud en doet het perfect.

"In zomer vier à vijf dagen per week op water"

Ik denk dat ik van mijn familie, maar ook van andere mensen in mijn omgeving, het meest gek op varen ben. In de zomer zit ik vier of vijf dagen per week op het water. Als ik langer dan twee uurtjes niks te doen heb, ga ik op zoek naar nieuwe slootjes in de buurt. Of ik ga met vrienden rallyvaren, zoals wij dat noemen: stunten en zo hard mogelijk door de bochten. De snelheid geeft me zo’n kick. Ik sta er soms versteld van hoeveel controle ik over de boot heb. Ik vaar ook graag alleen. Lekker ontspannen na een dag stilzitten op school.

Zelfs mijn bijbaantje past bij mijn hobby: ik ben kaartverkoper op de veerpont. Een heerlijk baantje! Later wil ik graag aan het water wonen. Ik kan me niet voorstellen dat ik zoals mijn ouders de boot weg doe. Wel wil ik steeds een beetje mooier, groter en sneller. Ik ga door totdat ik een boot heb waarop ik kan slapen zodat ik ermee op vakantie kan. Ik zie mezelf op mijn vijftigste een hele collectie hebben!”

Eigenaar

Daan Jansema (16), scholier & kaartverkoper veerpont

Bootmerk en -type

Suzumar Alu 290

Bouwjaar

2013, werf onbekend

Motor

Yamaha 8pk

Geschatte waarde

1400 euro

Mooiste reis

„Tocht met windkracht 7.”

Toekomstplannen

„Grotere en snellere boot.”