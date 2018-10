Artis wil dé natuurplek van Nederland zijn

„De gemeente heeft onze subsidie iets omlaag gebracht, dus het is een behoorlijke uitdaging om dat geld bij elkaar te brengen”, zegt Sutorius. „Dat hebben we namelijk zelf niet. We zijn continu bezig met bedrijven en sponsoren om te kijken hoe we dit bijeen kunnen brengen.”

Artis wil onder meer de verblijven van de uilen, slingerapen, gibbons, gorilla’s en zeeleeuwen vernieuwen. Op termijn kan het verbeteren van het dierenwelzijn, bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren, gevolgen hebben voor het aantal diersoorten in de dierentuin.

Sutorius heeft verder plannen om organisaties aan te trekken die zich bezighouden met natuur en milieu. Samen bereiken ze een groot publiek, want de dierentuin trekt jaarlijks 1,4 miljoen bezoekers. „Het maatschappelijk belang wordt steeds groter, want mensen hebben steeds minder binding met de natuur”, aldus de directeur. „We willen de natuur laten zien in zijn breedste zin, dus ook planten en microben en de samenhang daartussen.” Dat laatste heeft nu al een plek in Micropia, het microbenmuseum van Artis en op dit moment wordt het gebouw van het Groote Museum gerestaureerd en vernieuwd, een plek waar de relatie tussen mens en natuur centraal staat.

Zelf zet Artis ook al stappen naar een duurzamere omgeving. Zo worden in de ’eetbare tuin’ planten en bloemen gekweekt die als voedsel dienen voor de dieren. Verder is Artis gestopt met de verkoop van petflessen, wil het op termijn vleesproducten weren uit de horeca in het park en wil het voor 2020 rookvrij zijn.