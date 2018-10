Bruins: spoedeisende hulp niet in gevaar

Ⓒ Dijkstra bv

DEN HAAG - Als de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen failliet gaan, zal dat geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde in de regio. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.