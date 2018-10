’Lichaamsdelen Khashoggi gevonden’

Volgens de Britse nieuwszender is het lichaam ’in stukken gesneden’ en is Khashoggi’s gezicht ’ernstig verminkt’. Een van de bronnen stelde dat stoffelijke resten zijn aangetroffen in de tuin van de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal.

Volgens Sky News zijn beide bronnen ’hooggeplaatst binnen het onderzoeksteam en in politieke kringen’. „Ik heb gruwelijke details gehoord over hoe zijn gezicht is misvormd”, vertelt Sky-journalist Alex Crawford.

Tekst loopt verder onder de video.

Saoedi-Arabië heeft eerder toegegeven dat Khashoggi is gedood op het consulaat in Istanbul, maar het is volgens dat land onduidelijk wat met het lichaam is gebeurd.

Erdogan: moord gepland

Ook de Turkse president Erdogan heeft, toen hij onomwonden meldde dat de moord ’gepland’ was en het geen ongeluk betrof, gezegd dat het lichaam nog zoek was. „Waarom is het lichaam van iemand, waarvan men officieel zegt dat hij gedood is, nog niet gevonden?”, zei de president.

Regeringsgezinde media in Turkije en hun journalisten melden, onder meer op Twitter, dat andere bronnen stellen dat het lichaam niet in de tuin van de Saoedische consul is gevonden.

Ondertussen meldt de Turkse krant Hürriyet dat Turkse veiligheidstroepen een villa in de buurt van Istanbul hebben doorzocht. Veertig politieagenten waren dinsdag twee uur in het drie verdiepingen tellende huis in de provincie Yalova. Volgens het rapport is het gebouw van een lid van het moordcommando dat Khashoggi zou hebben gedood.

Volgens lokale media werd op de dag van de verdwijning van Khashoggi in het gebied een minibusje met leden van het vermeende moordteam gespot, aldus Hürriyet.

Marteling

Jamal Khashoggi was een bekende journalist en columnist van de Washington Post. Hij zou door het 15-koppige ’hit-team’ zijn gemarteld tot de dood. Een van die huurmoordenaars is volgens Turkse media inmiddels omgekomen.

Volgens Turkse overheidsfunctionarissen zijn er audiotapes van de marteling en de dood van Khashoggi die ’overtuigend’ zijn, zo lekte eerder uit. Khashoggi zou volgens sommige bronnen zijn eigen dood hebben opgenomen met zijn smartwatch, en ’live’ naar zijn verloofde hebben gestuurd, die buiten wachtte.

Bin Salman

Ondertussen blijft het onduidelijk wie de mannen heeft aangestuurd: Khashoggi was een bekend criticus van kroonprins Mohammed Bin Salman, maar die ontkent er iets van te weten. Toch wijst steeds meer naar hem. Vier leden van het hitteam hebben hechte banden met ’MBS’ en bovendien verdacht hij Khashoggi ervan samen te spannen met rivaliserende delen van het koningshuis.

Hoewel Nederland en Duitsland er in Europa op hebben aangedrongen minder of geen wapens meer aan Saoedi-Arabië te leveren, zijn de internationale reacties nogal lauw. Dat heeft te maken met geopolitieke en economische banden en samenwerking op inlichtingengebied.

