Dierenbescherming haalt apen uit Zeeuwse woning

Het is in Nederland bij wet verboden apen als huisdier te houden. Ⓒ Dierenbescherming

ZEELAND - Twee kleine aapjes die als huisdier werden gehouden in een woning in Zeeuws-Vlaanderen zijn door de Dierenbescherming bevrijd. Dat maakt de instantie dinsdag officieel bekend. In samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit werden de dieren meegenomen. In ons land is het verboden om apen als huisdier te houden.