’Dumpen afval doorn in het oog’

Het is niet nieuw dat zwerfafval een groot probleem is in onze samenleving. Een ’doorn in het oog’ van menig Nederlander. Niet alleen klein afval maar ook groot. Overal worden afgedankte bankstellen, tafels en stoelen gedumpt. Soms zelfs hele keukens. Je ziet het op straat maar vooral ook in het bos en op afgelegen terreinen.

Nog niet zo lang geleden kon je dit aan te straat zetten onder de noemer grofvuil. Ik vraag mij echt af waarom dit grof vuil ophalen gestopt is. En of er niet gekeken kan worden om dit weer terug te laten keren. Ik denk dat dan een groot deel van het probleem is opgelost.

Anne Steenbergen van Dijk, Deventer