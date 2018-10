Vrijspraak voor 90-jarige na dodelijk ongeval

De bejaarde man heeft naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk zijn bewustzijn verloren door een ’black‑out’. Daarom is het ongeluk niet zijn schuld, oordeelde de rechter. Wel vindt de rechtbank dat de man schuldig is aan het veroorzaken van gevaar op de weg. Hij heeft na het ongeluk vrijwillig zijn rijbewijs ingeleverd.

Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden in Maasbracht. De man reed met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur op een rechte, doorgaande weg en is – ogenschijnlijk zonder aanleiding – naar links gereden en daarbij op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Hij heeft geen herinneringen aan het ongeval.