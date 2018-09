1 / 2 1 / 2

BREDA - Even Bauke Mollema aanraken, met Tom Dumoulin op de foto of een gesprekje aanknopen met Chris Froome. Criteriums zijn een traditie in Nederland, maar hebben het de afgelopen jaren moeilijk. Renners vragen meer en meer startgeld en de wedstrijdkalender zit bomvol, waardoor het lastig is om de publiekstrekkers te halen.