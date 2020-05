Coronavirus zorgt voor aderlating Britse Royals

Dit blijkt uit berichtgeving in The Sun. Het tabloid heeft een brief onderschept van Lord Chamberlain, het hoofd van de Britse hofhouding. Investeringen worden uitgesteld en ontslagen kunnen niet worden uitgesloten.

Toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Britse koninklijke familie. Meer dan driekwart van de jaarlijkse inkomsten zijn entreegeld van toeristen die trekpleisters als Windsor Castle, Buckingham Palace en Holyroodhouse in Edinburgh bezoeken. Vanwege het coronavirus zijn al deze kastelen gesloten.

De Britse koningin komt niet direct in de financiële problemen. Uit de deze week gepubliceerde jaarlijkse Richlist van The Sunday Times blijkt dat Elizabeth nog altijd een vermogen heeft van 350 miljoen pond. Dat is overigens 20 miljoen pond minder dan afgelopen jaar. Die daling heeft niets met de teruglopende inkomsten van het Koninklijk Huis te maken, maar is het gevolg van de waardedaling van de aandelenportefeuille die ze bezit. Door de coronacrisis is de waarde ervan flink afgenomen.