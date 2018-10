Uitslag Stelling: ’Een zeer gevaarlijk clubje’

De activisten, „veelal verwende stadstypes”, hebben geen verstand van de natuur en schieten hun doel voorbij, menen de stemmers. De actievoerders stuurden anonieme dreigmails, hingen spandoeken op waarop Staatsbosbeheer wordt vergeleken met de Schutzstaffel (SS) en plaatsten een nepexplosief bij het provinciehuis Flevoland.

„Deze dierenactivisten slaan door en dat gaat ten koste van de sympathie van de bevolking”, vindt er een. Een ander: „Iedere activist die de discussie negeert om zijn zin door te drijven, gaat te ver en hoort in een democratische samenleving niet thuis. Als hij dan ook nog eens overgaat tot (het dreigen met) geweld hoort hij maar op één plek: achter tralies.”

Hoewel de lezers de ’anarchisten’ hekelen in hun daden, vindt een meerderheid het wat overdreven om de medewerkers van Staatsbosbeheer die de dieren moeten gaan afschieten nu extra te gaan beveiligen.

Nog geen tiende van de deelnemers steunt de actievoerders en meent dat alle middelen geoorloofd zijn om het afschieten van de herten tegen te gaan. Een respondent zegt: „Het is goed dat de activisten dit onder de aandacht brengen. Het nalatige Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland hebben door hun onbekwaamheid zelf deze situatie gecreëerd en proberen nu met kreten als ondermijning van de democratie de dierenactivisten in een kwaad daglicht te brengen.” Een ander keert de stelling om: „De vraag is: gaat de overheid te ver met het vermoorden van 1200 herten? De overheid maakt een blunder en de dieren moeten lijden. Ik sta honderd procent achter de dierenactivisten en als het ze lukt dit moorden te stoppen, zijn ze helden.”

Ook de voorstemmers vinden dat er fouten zijn gemaakt en hadden het liever anders gezien. „Men heeft gefaald bij de inrichting van de Oostvaardersplassen. Maar dit is nu de enige oplossing. Het vlees kan verkocht worden, dan is er geen verspilling”.

Het doodschieten van de dieren is volgens het merendeel noodzakelijk om meer dierenleed te voorkomen. „Een hongerdood sterven is onmenselijk. Dan liever afschieten.” Een ander zegt: „Afschot is oneindig humaner dan wat er in de bio-industrie gebeurt.” Toch zijn er volgens 33 procent andere manieren om de hongersnood bij grote grazers tegen te gaan. Velen vinden bijvoeren, zoals eerder werd geprobeerd, nog steeds een optie. „De dieren zitten opgesloten en kunnen niet naar graziger weiden trekken bij schaarste. Bijvoederen is humaan. Afschieten is de allerlaatste optie.”

Velen zien het verplaatsen van de dieren nog als mogelijke oplossing. „Er zijn genoeg natuurgebieden in Nederland waar men de herten kan herplaatsen; denk aan natuurgebied bij Laren en Friesland. Genoeg ruimte om de dieren een mooi leven te geven.” Experts menen dat de wilde herten bij een verhuizing naar een ander gebied zoveel stress ervaren dat het merendeel alsnog zou sterven. Amper de helft gelooft dit. „Ze zeggen dat ze te veel stress krijgen maar ze hebben ze toch ook naar de Oostvaardersplassen gebracht. Gewoon een kwestie van geld.”