Pegida blaast protest Utrecht af

UTRECHT - Pegida Nederland heeft het protest woensdag in Utrecht afgeblazen. De club die tegen islamisering is, wil voor de Ulu-moskee demonstreren en niet op een alternatieve locatie in de buurt van het politiebureau. De gemeente had de demonstratie op het Moskeeplein niet toegestaan omdat het daar enkele weken geleden bij een soortgelijke bijeenkomst uit de hand was gelopen.