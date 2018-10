OM wil 11 veroordeelden in Turkse cel hebben

Turkije levert geen onderdanen uit, maar het OM is tevreden over de medewerking van Turkije om de Nederlandse straffen in de Turkse gevangenis uit te voeren.

Bij een twaalfde persoon op de lijst wordt de celstraf nu uitgevoerd. Hij moet op verzoek van Nederland zijn straf in Turkije gaan uitzitten, meldde het OM eerder dinsdag. Het gaat om een nu 43-jarige man, Ertan K., die in 2002 door de rechtbank in Haarlem bij verstek wegens moord werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf.

De destijds 24-jarige K. uit Amsterdam was na de moord in 1999 meteen naar Turkije vertrokken. Zijn slachtoffer was de zeventienjarige Hakim Ryani uit Amersfoort. Zijn lichaam werd in mei 1999 gevonden in recreatiegebied ’t Twiske in Oostzaan. Hij was met vier kogels van dichtbij doodgeschoten. Het vonnis werd in 2008 definitief. K. werd eerder dit jaar opgepakt in Turkije.

Een ander voorbeeld van een in Nederland veroordeelde dader die in Turkije alsnog zijn celstraf uitzit, is vrouwenhandelaar Saban B. Hij was tijdens een verlof ontsnapt naar Turkije en werd in twee zaken bij verstek tot ruim elf jaar cel veroordeeld. Hij zit sinds 2016 vast.

De eerste keer dat Turkije een Nederlands vonnis overnam was in 2010. Toen werd besloten dat een 54-jarige man die naar Turkije was ontkomen, daar alsnog twintig jaar cel moest uitzitten die hij kreeg voor een dubbele moord in Rotterdam, op zijn voormalige schoondochter en haar nieuwe echtgenoot.