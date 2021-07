Kabinet overweegt clubs te sluiten en evenementen af te blazen

Een besluit daarover valt vrijdagochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben gesproken over een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). Het RIVM meldde donderdag 5.475 nieuwe positieve tests en de snelste stijging tot nu toe.

Het kabinet kijkt nog welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging morgen doorzet. Ook is er nog geen overeenstemming over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de toelatingsregels, zouden volstaan. Mogelijk komt er vrijdagavond een persconferentie.

Dilemma

De snelle stijging van het aantal besmettingen stelt het kabinet voor een dilemma. Het doel van het coronabeleid was immers om kwetsbaren te beschermen, ziekenhuisopnames en sterfte te voorkomen en daarmee ook te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Dat doel is met de stijgende besmettingen niet uit zicht, melden minister De Jonge (Volksgezondheid) en RIVM-baas jaap van Dissel de afgelopen dagen. Het zijn immers vooral jongeren die besmet raken. Zij worden doorgaans niet zo ziek van corona en belanden amper in het ziekenhuis. Van de 80-plussers is 85 procent volledig gevaccineerd, van de 55-plussers 57 procent.

Evengoed kunnen ook jongeren langdurig klachten houden van een coronabesmetting, zogeheten long covid. Bovendien zijn de besmettingscijfers voor Nederlanders wel degelijk van belang, aangezien het een belangrijke graadmeter is voor hoe ons land in Europa wordt ingeschaald. Met de huidige opmars kleurt Nederland binnen twee weken diep rood. Sommige vakantiebestemmingen eisen van reizigers uit dieprode gebieden dat ze bij binnenkomst in quarantaine gaan. Een hoog aantal besmettingen kan uiteindelijk ook leiden tot besmettingen bij mensen die niet gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin niet goed werkt.

Om het nachtleven op slot te gooien, moet het kabinet krap twee weken na de heropening alweer op z’n schreden terugkeren. Het 100 miljoen euro kostende systeem ’testen voor toegang’ is dan voor niks opgezet. Bovendien zal deze maatregel pas over drie weken effect hebben op de besmettingscijfers. De vakantie is dan alweer halverwege. Sowieso is het een afweging waarmee het kabinet nog niet eerder te maken heeft gehad. Zoals een ingewijde zegt: „Gaan we echt de discotheken sluiten om de vliegvakantie te faciliteren?”