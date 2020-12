Quarantaine-regels massaal aan laars gelapt: hoestend naar super

Zo geldt er een dringend advies om na een reis uit een risicoland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Maar het overgrote deel (70,5 procent) houdt zich daar niet aan. Ook bij klachten die kunnen duiden op corona, zoals hoesten en snotteren, gaat het merendeel (68,2 procent) gewoon nog naar het werk of de supermarkt in. Na een melding van de GGD dat er nauw contact is geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld, blijft maar 41,4 procent van de mensen thuis.

Ook coronapatiënt gewoon op pad

Zelfs bij wie zelf het coronavirus is vastgesteld, mengt nog altijd 17,8 procent van de mensen zich onder anderen. Dat is zorgelijk, schrijft minister De Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Immers: „Isolatie en thuisquarantaine zijn essentiële onderdelen van de aanpak tegen de verspreiding van het coronavirus.” Zoals de bewindsman dinsdagavond tijdens de persconferentie zei: „De overdracht van het virus begint en stopt met ons gedrag.”

Het kabinet gaat de publiekscommunicatie over het onderwerp quarantaine intensiveren, ’met accent op doelgroepen die het extra lastig vinden om deze maatregel na te leven’. „Daarbij gaat het vooral om jongeren en mensen in een sociaal- economisch kwetsbare positie.”