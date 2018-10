Asbest in metro Rotterdam: ’Reizigers, meld u’

1 / 2 1 / 2 Onderzocht wordt of mensen in contact zijn gekomen met asbestvezels. Ⓒ DIJKSTRA BV

ROTTERDAM - Metrostation Stadhuis in Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd nadat bij werkzaamheden asbest was vrijgekomen. Reizigers die er geweest zijn, moeten zich melden. Wat de gevolgen zijn voor hen, is nog onduidelijk.