Koning: Britten, blijf samenwerken

„Zij wonen, werken en leven daar vaak al vele jaren. Ze voelen zich thuis in hun lokale gemeenschap en worden gewaardeerd om hun bijdrage aan de samenleving, als werknemer, collega, buurman of vrijwilliger. Zij bewijzen elke dag hoe goed Britten en Nederlanders matchen”, aldus de koning.

Volgens Willem-Alexander verkeren deze mensen in onzekerheid over hun toekomstige positie. „Ik begrijp heel goed hun gevoelens in deze lastige situatie en vertrouw erop dat aan die onzekerheid in hun persoonlijk leven een einde zal komen.”

Samenwerking

De vorst wees ook op ’internationale onbestendigheid en grilligheid’. „Om in zo’n onzekere wereld enige mate van controle te behouden, is samenwerking met gelijkgezinde partners in Europa en daarbuiten essentieel. Het Koninkrijk der Nederlanden gelooft in die samenwerking en acht de actieve inbreng van het Verenigd Koninkrijk onmisbaar.”

Koning Willem-Alexander op bezoek bij Westminster Abbey. Ⓒ REUTERS

Tegelijkertijd heeft het Verenigd Koninkrijk volgens de koning in niet onaanzienlijke mate geprofiteerd van de inbreng van landen aan de andere kant van de Noordzee. „Juist die open blik heeft U als trotse natie sterk gemaakt. Vrijheid door uitwisseling en samenwerking.”

Goede buur én verre vriend

Hij zei verder dat het Koninkrijk der Nederlanden samenwerking met de Britten zal blijven zoeken op alle mogelijke manieren: ’als buur, als partner, als vriend.’ Willem-Alexander benadrukte dat voor hem dat laatste ook persoonlijk geldt, omdat hij in zijn jonge jaren twee jaar in Wales studeerde. „Deze persoonlijke ervaring smeedde een band voor het leven met dit prachtige Koninkrijk. Mijn wens is dat wij in deze geest van verwantschap en vriendschap elkaar blijven opzoeken en vinden!”

Het was een persoonlijke noot bij een verhaal dat uiteraard door het Nederlandse kabinet is goedgekeurd.