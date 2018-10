’Ontplof-wc’ leidt tot 23 gewonden

Dat meldt het Consumer Product Safety Commission deze week. In totaal hebben 1.4 miljoen gezinnen het doortreksysteem Flushmate II 501-B, de grote boosdoener, in huis. Die mensen moeten allemaal hun toilet vervangen.

In de documenten wordt beschreven wat het probleem is. De druk kan bij het doortreksysteem hoog oplopen. Daardoor kan het toilet ’ontploffen’, waarna splinters tot schade en verwondingen leiden. Er is inmiddels voor 710.000 dollar schade.

Operatie

In andere gevallen wordt het bovenste gedeelte van de toiletpot ’slechts’ omhoog geslingerd. Hoe ernstig alle verwondingen zijn, is niet bekend. Autoriteiten maken slechts melding van één persoon die een voetoperatie moest ondergaan.

Het gaat overigens om een oud systeem, dat tussen 1996 en 2015 werd verkocht in de VS. „Consumenten moeten onmiddellijk stoppen het systeem te gebruiken, het water afsluiten en daarna doortrekken, om de druk eraf te halen”, aldus de commissie.