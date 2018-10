Vrouw wil haar van dode moeder verwerken in trouwjurk

„Ik ben op zoek naar iemand die de trouwjurk van mijn moeder na kan maken, die zij op haar trouwdag in 1953 droeg toen zij met mijn vader in het huwelijksbootje stapte”, schrijft de vrouw in een e-mail naar een online atelier. Zo meldt Mirror.

Ⓒ Sewport

Daarna schrijft de vrouw dat haar moeder in 2014 ernstig ziek werd. „Vanaf dat moment begon ik haar uitgevallen haren te verzamelen.” Haar verzoek is dan ook om deze haren te verwerken in het design van haar trouwjurk.

De toekomstige bruid is bereidt 17.000 euro te betalen voor de jurk. Ze heeft zelf al een ontwerp gemaakt en hoopt dat iemand in staat is om de jurk voor augustus 2019 te maken.