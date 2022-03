Vrouw zwaargewond door schietpartij in Bergschenhoek, man aangehouden

Bij de schietpartij, die vrijdagavond plaatsvond aan de Van Vredenburchlaan, raakte een 35-jarige vrouw zwaargewond. Eerder al maakte de politie bekend dat de aanleiding voor het incident ligt in de relationele sfeer. De schietpartij vond plaats in de woning van de vrouw.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De vrouw ligt in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe is, meldt de politie niet. In de woning was ook een kind aanwezig. Dat is in veiligheid gebracht.