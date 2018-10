’Automobilist dupe van onberekenbare BPM’

Nieuwe auto’s worden volgens de RAI Vereniging te duur door de BPM. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bpm is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Iedereen die in Nederland een personenauto, motor of een bestelauto koopt is daar een vermogen aan kwijt. De RAI Vereniging (belangenclub van autofabrikanten en -importeurs) pleit voor afschaffing, omdat het de voertuigen veel te duur maakt.