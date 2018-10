Uitvaart en herdenking Wim Kok zaterdag

Kok overleed zaterdag op tachtigjarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Strelitski Fotografie

DEN HAAG - De uitvaart van oud-premier Wim Kok is komende zaterdag. De uitvaart is in besloten kring, maar diezelfde middag wordt de overleden PvdA'er ook herdacht in het Amsterdamse Concertgebouw.