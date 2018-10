Knul vervoert boeken met magnetron nadat school tassen verbiedt

De school vond dat de eersteklassers zich konden blesseren aan de grote, zware tassen. Als oplossing verzon de school dat de tieners hun boeken in de hand moeten houden tussen de lessen door.

Jacob Ford is het er niet mee eens en met zijn magnetron houdt hij een stil protest. Maar, niet alleen in stilte geeft de tiener zijn mening: hij heeft een essay geschreven van maar liefst 3000 woorden waarin hij stelt dat er compromissen moeten worden gesloten. Uiteindelijk is de Engelsman twee dagen geschorst, omdat hij zijn telefoon in de hand had en zijn moeder updates gaf over de gang van zaken.

Zijn moeder is trots en vindt dat hij op een mooie manier is opgestaan.