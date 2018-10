Ontmoeting Poetin en Trump in Parijs

De beide leiders zijn op 11 november in Parijs voor de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De uitnodiging kreeg de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton dinsdag uit de mond van de Kremleider te horen op de tweede dag van zijn bezoek aan Moskou, te midden van een opgelopen spanning tussen Moskou en Washington vanwege het plan van de Amerikaanse president Donald Trump zich terug te trekken uit een cruciaal nucleair ontwapeningsverdrag. Volgens Bolton zal zijn baas de invitatie graag accepteren.

Eerder op de dag liet de Amerikaanse adviseur en onderhandelaar weten dat de Russen volgens hem „volledig begrip” hebben voor het plan van Trump zich terug te trekken uit het uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag dat in 1987 tussen ex-Sovjeteider Michail Gorbatsjov en de toenmalige president Ronald Reagen werd gesloten en volgens welke de VS en Rusland geen kernraketten voor de korte en middellange afstand mogen bezitten, produceren of testen.

China en Iran

„De technologie is veranderd, jullie strategische werkelijkheid is veranderd, en we zullen er beiden mee moeten dealen”, sprak Bolton. In de krant ’Kommersant’ verklaarde de Amerikaan dat de VS zich uit het ontwapeningsakkoord wil terugtrekken omdat de Russen het verdrag eerder hadden geschonden en dat bovendien landen als China, Iran en Noord-Korea wel raketten kunnen ontwikkelen, die in het verdrag verboden zijn, terwijl de Amerikanen dat nog altijd verboden is.

Maar intussen herhaalden hooggeplaatste Russen dat het Amerikaanse voornemen „gevaarlijk” is, terwijl ze erop wezen dat sommige elementen van het Amerikaanse antiraketschild in het Oosten van Oost-Europa al een schending van het ontwapeningsakkoord inhoudt.

Bolton greep de laatste dag van zijn bezoek in Moskou tevens aan om een krans te leggen op de brug nabij het Kremlin waar ruim drieënhalf jaar geleden de Russische oppositieleider Boris Nemtsov werd vermoord.