Zorgschip Zonnebloem kan niet meer over Rijn

Andre van Duijn zet de 175.000e gast van de Zonnebloem in het zonnetje (archieffoto). Ⓒ APA

ARNHEM - Het vakantieschip de Zonnebloem kan door de droogte niet meer over de Rijn varen. Het schip, dat bedoeld is voor trips voor mensen met een lichamelijk beperking, heeft noodgedwongen de thuishaven Arnhem verlaten en is nu vertrokken uit Cuijk, dat aan de Maas ligt. De geplande riviercruises over de Rijn in Duitsland worden de komende weken vaarvakanties door België en Nederland.