Spanje wil Saoedi-Arabië wapens blijven leveren

Riyad heeft toegegeven dat Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul door geweld aan zijn eind is gekomen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel besloot daarop de uitvoer van militaire uitrusting naar Saudi-Arabië voorlopig niet toe te laten.

Volgens het gerenommeerde instituut voor vredesonderzoek Sipri is Spanje de belangrijkste wapenleverancier van de Saoedi’s, na de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Amerikaanse president Donald Trump is ontevreden over wat hij tot dusver over de zaak-Khashoggi heeft gehoord, maar hij zei erbij de miljarden aan Saudische investeringen in de VS niet te willen verliezen.