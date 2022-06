Kabinet wil woningeigenaren dwingen huis te verduurzamen voor ze het mogen verhuren

Dat blijkt uit de nieuwste groene woonplannen die De Jonge woensdag presenteert. Met een flink pakket worden eigenaren van toch al schaarse woningen gedwongen een flinke verduurzamingsslag te maken, blijkt uit de plannen. De CDA-bewindsman beweert groene maatregelen met allerlei regelingen betaalbaar te maken. „We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd.”

Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. Ook moeten er 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw worden geïnstalleerd voor 2030. En er komt een bijmengverplichting voor groen gas. Daarmee worden leveranciers verplicht om een deel van het geleverde aardgas te vergroenen met groen gas.

Bovendien mengt de overheid zich ook in verduurzaming van particuliere panden, wat schuurt met het eigendomsrecht. „Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen”, staat in de plannen.

Dwang

Woonminister De Jonge kondigt aan de komende maanden uit te zoeken hoe dwang kan worden toegepast. Zelf noemt hij dat ’normeren’. „Normeren voor verduurzaming van de gebouwvoorraad en de energievoorziening kan in de bouwregelgeving op verschillende manieren. Door te kijken naar de warmtevraag of de Standaard, door een verplichte norm bij verbouw of door bepaalde labels te verplichten met ingang van een bepaalde datum. Dit kan met landelijke plichten, (gebiedsgerichte) maatwerkregels of individuele maatwerkvoorschriften.”

Volgens de minister zijn er dan ’naar verwachting’ wijzigingen nodig van de Omgevingswet, de Woningwet en het Burgerlijk Wetboek. „Tot slot is bij de afweging voor normering van de bestaande gebouwde omgeving de mate van inbreuk op het eigendomsrecht en de handhaving van normering van belang. Daarom kijken we naar de vormgeving van normering en wanneer dit gerechtvaardigd is gelet op het algemeen belang.”

Lang niet alle gedwongen groene maatregelen vallen overigens goed. Onlangs klonk er al stevige kritiek op plannen om een peperdure warmtepomp te verplichten. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp verplicht door de overheid. Bij vervanging van de cv-installaties moeten mensen overstappen, als een woning hiervoor geschikt is. De kosten liggen tussen de 4500 en 6000 euro, zegt de Vereniging Eigen Huis.

De Jonge stelt allerlei subsidies in het vooruitzicht, maar kan niet uitsluiten dat verduurzaming in de portemonnee wordt gevoeld. In zijn plannen wordt zelfs erkend dat er flinke bedragen nodig zijn. „Deze plannen vragen om forse investeringen van overheden, instellingen, bedrijven en mensen.”

Leningen en -hypotheken via het warmtefonds moeten soelaas bieden. Net als lenen tegen een 0% rentetarief voor mensen met lage inkomens en subsidies. Voor de minister zijn forse investeringen geen reden om terughoudend te zijn. „De ambitie is om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken. Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. Een duurzame woning moet tenslotte voor iedereen te betalen zijn.”