Máxima draagt pronkstuk: de Stuart

De druppelvormige roosdiamant is in 1690, vlak na de kroning van koning-stadhouder Willem III en Koningin Mary II, in bezit van de Oranjes gekomen als nog ruwe ‘Grote Steen’. Mary liet hem slijpen volgens het model van de Amsterdamse roos. De steen van circa 40 karaat staat bekend om zijn blauw-grijze kleur.

Koningin Emma liet voor de inhuldiging van Wilhelmina een tiara maken, waar de Stuart in gedragen kon worden. Er werd lang uitgekeken naar het moment waarop Máxima zich met de Stuart-diamant zou vertonen. Het staatsbezoek naar Groot Brittannië blijkt het moment.